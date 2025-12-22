Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Общих областей — огромное количество». Мекис — о схожести регламентов 2025 и 2026 года

«Общих областей — огромное количество». Мекис — о схожести регламентов 2025 и 2026 года
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о схожести прежнего и нового регламента «Королевских гонок» на фоне долгой работы над болидом RB21, на котором пилоты команды выступали в 2025 году.

«Безусловно, мы извлекли огромный объём знаний. В области технологий [мы поняли], что нужно, чтобы сделать машину быстрее, как обойти существующие ограничения. Шины, конечно, корреляция ваших показаний, в каких областях, по вашему мнению, стоит добавлять производительность и так далее.

Таким образом, общих областей — огромное количество, даже при совершенно разных регламентах», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.

Материалы по теме
«Сверхспособность, которую каждый хотел бы». Попов назвал, в чём силён Макс Ферстаппен
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android