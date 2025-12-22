«Общих областей — огромное количество». Мекис — о схожести регламентов 2025 и 2026 года

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о схожести прежнего и нового регламента «Королевских гонок» на фоне долгой работы над болидом RB21, на котором пилоты команды выступали в 2025 году.

«Безусловно, мы извлекли огромный объём знаний. В области технологий [мы поняли], что нужно, чтобы сделать машину быстрее, как обойти существующие ограничения. Шины, конечно, корреляция ваших показаний, в каких областях, по вашему мнению, стоит добавлять производительность и так далее.

Таким образом, общих областей — огромное количество, даже при совершенно разных регламентах», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.