«Будет как рыба в воде». Дэвидсон объяснил, почему новый регламент подойдёт Ферстаппену

46-летний британский гонщик, выступавший в Формуле-1, а ныне эксперт Sky Sports Энтони Дэвидсон высказался о шансах Исака Хаджара справиться с Максом Ферстаппеном в «Ред Булл» в сезоне-2026.

«Давайте будем честны, дело не только в этом регламете, в рамках которого Макс уничтожал каждого своего напарника по команде. Вспомните период до 2022 года, когда у него были такие напарники, как Пьер Гасли и Алекс Албон — гонщики действительно высокого класса. Совершенно другое поколение болидов Формулы-1, и он сделал с ними то же самое, что делает с нынешним [напарником]. Возможно, со стороны Исака немного наивно полагать, что лишь из-за смены регламента он окажется с ним на равных и, следовательно, бросит вызов четырёхкратному чемпиону мира.

«Посмотрим, как он [Хаджар] справится. Но в следующем году чемпионат станет турниром для думающих гонщиков — именно из-за этих машин, из-за необходимости просчитывать управление энергией на каждом шагу. Макс будет в этой стихии как рыба в воде», — сказал Дэвидсон в эфире Sky Sports.

