«Великий шанс. Возможно, последний». Туррини — о Вассёре в «Феррари» в сезоне-2026

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини высказался о руководителе команды Формулы-1 «Феррари» Фредерике Вассёре в преддверии нового сезона.

«Вассёр — не Массимо Троизи. Скорее, он похож на Аль Пачино из «Каждое воскресенье» своим упорством, с которым настаивает и объясняет, что в постмодернистской Формуле-1 решают детали. Французский руководитель отлично понимает, что поставлено на карту в 2026 году. У него есть свои идеи, их нужно уважать. За три года у руля «Скудерии» он выиграл шесть Гран-при. Мало. Революция в регламенте предоставляет ему великий шанс. Возможно, последний», — написал Туррини в своём блоге.