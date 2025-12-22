Скидки
«Сплотило коллектив ещё сильнее». Мекис — о настроениях в «Ред Булл» после сезона-2025

«Сплотило коллектив ещё сильнее». Мекис — о настроениях в «Ред Булл» после сезона-2025
Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис похвалил сотрудников австрийской команды по итогам сезона-2025.

«Если говорить о человеческом аспекте, то, несомненно, наша команда в конечном итоге, что бы ни случилось дальше, провела невероятный сезон. И я считаю, всё это определённо сплотило коллектив ещё сильнее, сделало его более монолитным. Это задаёт правильный подход, атмосферу и энергию на следующий год.

Даёт ли это нам ощущение, что наша машина будет быстрее или медленнее, чем у соперников? Нет, честно — нет. Но я думаю, что как коллективу в том, как мы работаем, как принимаем вызовы, как хотим двигаться вперёд, — это нам помогает. Потому что [результаты второй половины] определённо дали нам множество подтверждений качества наших людей и наших подходов», — приводит слова Мекиса RacingNews365.

