«Уходят личности». Алексей Попов — о кризисе ярких персон в Формуле-1

Популярный российский комментатор Алексей Попов обозначил проблему Формулы-1.

«Уходят личности. Я не хочу сказать, что скромные инженеры — они не личности. Каждый из них разный. Конечно, и Ваулз, и Мекис, и Комацу — все разные. Однако это не шоумены. А Петер Заубер, пусть даже спокойный швейцарец, но это тоже образ: человек с сигарой немногословный. Или, наоборот, экзальтированный ирландец Эдди [Джордан], или там занудный Рон Деннис, или маленький суетящийся Жан Тодт, понимаете? И вот эти персонажи привели к тому, что такие малолетки, как Наталья [Фабричнова] с её Ральфом (змея Натальи. — Прим. «Чемпионата») влюбились в Формулу-1. А когда везде будут Ваулзы, при всём уважении...» — сказал Алексей во время трансляции в своей группе во «ВКонтакте».