Хельмут Марко уволен с поста директора «Ред Булл» 19 декабря. В компании назвали преемника

Авторитетный журналист портала PlanetF1 Томас Махер опубликовал в социальных сетях информацию, что 82-летний Хельмут Марко 19 декабря был официально уволен со своей должности директор в «Ред Булл».

Преемником австрийского специалиста стал Алистер Рю. Алистер был директором Red Bull Technology (холдинговой компании). С тех пор в 2021 году он возглавлял Red Bull Powertrains, а с 2022 года — Red Bull Advanced Technologies и Red Bull Advanced Services.

Марко занимал должность советника с первого сезона команды в Формуле-1 в 2005 году. За это время «Ред Булл» шесть раз выиграл Кубок конструкторов, а его гонщики Себастьян Феттель (2010-2013) и Макс Ферстаппен (2021-2024) по четыре раза становились чемпионами мира. Будучи пилотом, Марко участвовал в «Королевских гонках» с 1971 по 1972 год и завершил карьеру в 29 лет из-за полученной травмы глаза.

