В «Кадиллаке» объяснили решение показать свой первый болид во время Супербоула

Руководитель команды Формулы-1 «Кадиллак» Грэм Лоудон объяснил решение провести презентацию первого болида коллектива во время рекламы Супербоула.

«Одним из наших аргументов при подаче заявки на участие было то, что мы хотим делать вещи, которые аутентично привлекают в Формулу-1 новых болельщиков. Показ болида на Супербоуле — тому пример. Это действительно хорошо для Формулы-1, это отлично для команды. Это связывает воедино всё, что связано с культурой, спортом в целом, Формулой-1, американским наследием и тем, что мы делаем.

Это также определяет то, как команда хочет действовать. Если это приведёт новых фанатов к наблюдением за командой и если это приведёт новых болельщиков в саму серию — тем лучше. Мы сами уже обращены [к Формуле-1], но, надеюсь, многие люди увидят это и скажут: «Это выглядит довольно круто», — приводит слова Лоудона RacingNews365.