Видео: Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон назвали 10 лучших рождественских фильмов

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, а также его 28-летний напарник из Монако по команде «Феррари» Шарль Леклер составили список лучших рождественских фильмов.
Лучшие рождественские фильмы по версии Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона:
1. «Эльф».
2. «Поменяться местами».
3. «Один дома 2».
4. «Полярный экспресс».
5. «Гринч — похититель Рождества».
6. «Крепкий орешек».
7. «Отпуск по обмену».
8. «Один дома».
9. «Эта замечательная жизнь».
10. «В духе Рождества».
Леклер и Хэмилтон провели свой первый сезон в роли напарников по «Феррари». Шарль, выступающий за итальянцев с 2019 года, в нынешнем сезоне набрал 242 очка и занял пятое место в личном зачёте. Льюис оказался шестым со 156 баллами.