Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоудон объяснил, почему для команд Формулы-1 важна презентация ливреи

Лоудон объяснил, почему для команд Формулы-1 важна презентация ливреи
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Кадиллак» Грэм Лоудон высказался о важности презентации ливреи.

«Представление ливреи — это момент гордости, и здесь есть возможность сделать это так, чтобы охватить как можно больше людей. Это крутое событие, мы хотим, чтобы люди увидели машину, и желаем, чтобы им стало интересно узнать о команде. Мы часто говорили, что не хотим, чтобы люди просто следили за тем, что мы делаем. Мы хотим, чтобы они присоединились к нам в этом путешествии по созданию новой команды. Такое вообще происходит очень редко. Мы считаем, что это невероятно интересный путь, и чем больше людей к нам присоединится, тем лучше. Надеюсь, такие инициативы, как участие в Супербоуле, могут сыграть в этом ключевую роль», — приводит слова Лоудона издание RacingNews365.

Материалы по теме
«Уходят личности». Алексей Попов — о кризисе ярких персон в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android