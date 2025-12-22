Лоудон объяснил, почему для команд Формулы-1 важна презентация ливреи

Руководитель команды Формулы-1 «Кадиллак» Грэм Лоудон высказался о важности презентации ливреи.

«Представление ливреи — это момент гордости, и здесь есть возможность сделать это так, чтобы охватить как можно больше людей. Это крутое событие, мы хотим, чтобы люди увидели машину, и желаем, чтобы им стало интересно узнать о команде. Мы часто говорили, что не хотим, чтобы люди просто следили за тем, что мы делаем. Мы хотим, чтобы они присоединились к нам в этом путешествии по созданию новой команды. Такое вообще происходит очень редко. Мы считаем, что это невероятно интересный путь, и чем больше людей к нам присоединится, тем лучше. Надеюсь, такие инициативы, как участие в Супербоуле, могут сыграть в этом ключевую роль», — приводит слова Лоудона издание RacingNews365.