Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Был Данн — и нет Данна, взяли Палоу и судятся». Попов — о шансах Форнароли попасть в Ф-1

«Был Данн — и нет Данна, взяли Палоу и судятся». Попов — о шансах Форнароли попасть в Ф-1
Комментарии

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о чемпионе Формулы-2 в 2025 году Леонардо Форнароли, которого подписали в академию «Макларена».

«Форнароли напрашивается [в Формулу-1], и, к счастью, его хотя бы взяли в юниорскую программу «Макларена». Но юниорская программа «Макларена» – такая вещь, где был [Алекс] Данн — и нет Данна, взяли Палоу и судятся с Палоу. Короче, не очень понятная программа, поэтому я бы на месте Форнароли не сильно радовался. Если только они вдруг по ходу сезона разругаются окончательно, допустим, с Пиастри прям вдрызг и он уходит… Да и то они могут кого-то со стороны попросить. Поэтому это вообще ничего не гарантирует.

Поэтому кто там следующий [из новичков придёт в Формулу-1] — не вопрос скорости, а вопрос везения, стояния в какой-то академии, или вовремя у кого-то аппендицит — не вовремя для человека, а для сменщика. Знаете, сколько таких историй было...» — сказал Попов во время трансляции в своей группе во «ВКонтакте».

Материалы по теме
«Уходят личности». Алексей Попов — о кризисе ярких персон в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android