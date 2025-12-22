«Был Данн — и нет Данна, взяли Палоу и судятся». Попов — о шансах Форнароли попасть в Ф-1

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о чемпионе Формулы-2 в 2025 году Леонардо Форнароли, которого подписали в академию «Макларена».

«Форнароли напрашивается [в Формулу-1], и, к счастью, его хотя бы взяли в юниорскую программу «Макларена». Но юниорская программа «Макларена» – такая вещь, где был [Алекс] Данн — и нет Данна, взяли Палоу и судятся с Палоу. Короче, не очень понятная программа, поэтому я бы на месте Форнароли не сильно радовался. Если только они вдруг по ходу сезона разругаются окончательно, допустим, с Пиастри прям вдрызг и он уходит… Да и то они могут кого-то со стороны попросить. Поэтому это вообще ничего не гарантирует.

Поэтому кто там следующий [из новичков придёт в Формулу-1] — не вопрос скорости, а вопрос везения, стояния в какой-то академии, или вовремя у кого-то аппендицит — не вовремя для человека, а для сменщика. Знаете, сколько таких историй было...» — сказал Попов во время трансляции в своей группе во «ВКонтакте».