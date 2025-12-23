Скидки
«Любой спорт — сравнение». Вассёр — о форме «Феррари» в сезоне-2026 Формулы-1

«Любой спорт — сравнение». Вассёр — о форме «Феррари» в сезоне-2026 Формулы-1
Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр ответил на вопрос о том, какое место итальянский коллектив сможет занять в сезоне-2026.

«Понятия не имею. Вы прекрасно знаете, что любой спорт — это сравнение. Я могу сделать хорошую работу, но, если кто-то сделал лучше, я буду выглядеть глупо. А это значит, что мы сфокусированы на проекте. Мы развиваем проект, выжимаем максимум и стараемся сделать всё как можно лучше», — приводит слова Вассёра издание RacingNews365.

В 2026 году в силу вступает новый технический регламент, прекращающий эру граунд-эффекта, который действовал в «Королевских гонках» с 2022 по 2025 год.

