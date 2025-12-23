«Может удивить только в плюс». Алексей Попов — о шансах Исака Хаджара в «Ред Булл»

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о том, как покажет себя Исак Хаджар в команде Формулы-1 «Ред Булл» в сезоне-2026.

«Поедет ли Хаджар в «Ред Булл» или его поменяют? Насчёт поменять, если учитывать, что [Хельмут] Марко ушёл, а там [Лоран] Мекис, все спокойные такие ребята… по ходу сезона не поменяют. Вряд ли он будет прямо косорезить дико, а к тому, что, в принципе, второй пилот не набирает много — они привыкли, это уже как должное воспринимается. Поэтому он может удивить только в плюс.

Вот если он будет вдруг недалеко от Макса, ну как, хотя бы стабильные 0,2-0,3 секунды в квалификации, и там не раз в несколько гонок какие-то маленькие очки, а там пятый-шестой регулярно… Ну, это ещё всё зависит от того, где Макс будет там. Потому что если «Ред Булл» провалится, то там, может, сам Макс будет за десятку бороться, а Исак там за топ-15. Однако сам факт, чтобы он был недалеко от Макса. Но по ходу сезона его не высадят в принципе», — сказал Алексей в трансляции в своей группе во «ВКонтакте».