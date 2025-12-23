Скидки
Херберт: Ферстаппен является диктатором на рынке пилотов. Макс запугивает

Бывший гонщик Фомулы-1 британец Джонни Херберт поделился мнением о потенциальной позиции четырёхкратного чемпиона Ф-1 нидерландца Макса Ферстаппена после возможного разрыва контракта с «Ред Булл» на рынке пилотов.

«Каждому гонщику на этой стартовой решётке следует беспокоиться о своём месте в команде на 2027 год, поскольку Макс [Ферстаппен] будет бороться за место в одной их этих престижных команд, если «Ред Булл» не покажет потрясающую работу в следующем сезоне. В этом и заключается сила Макса.

Макс запугивает, и это запугивание он будет использовать даже в том случае, когда сможет выбирать, в какую команду переходить. Это будет то, чего станут бояться гонщики. Впереди для него ещё далеко не конец в борьбе за следующее чемпионство. Он тот, кто может выбирать и является диктатором на рынке пилотов», — приводит слова Херберта портал Racingnews365.

