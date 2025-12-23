«Недолго думал». Хельмут Марко раскрыл, когда принял решение об уходе из «Ред Булл»

Бывший советник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту немец Хельмут Марко раскрыл, когда принял решение об уходе из австрийского коллектива.

«Я сам об этом недолго думал. Идея остановиться начала формироваться у меня ещё в Катаре. Я не склонен к сомнениям и являюсь довольно решительным человеком. В четверг перед финальной гонкой в ​​Абу-Даби я решил для себя, что это будут мои последние выходные», — приводит слова Марко портал ESPN.

Марко 82 года. Хельмут работал в «Ред Булл» с 2005 года. Более 20 лет специалист курировал молодёжную программу поддержки пилотов «Ред Булл», влиял на определение составов основной и дочерней команд.