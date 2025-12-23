Ханс Циммер рассказал, как Льюис Хэмилтон помог ему создать музыку к фильму F1

Оскароносный композитор Ханс Циммер, написавший саундтрек к фильму F1, рассказал о работе над картиной и о том, какую роль в формировании характера музыкального сопровождения сыграл семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Музыка к фильму была номинирована на «Золотой глобус» — 2026 в категории «Лучший оригинальный саундтрек», а также вошла в шорт-лист премии «Оскар» в аналогичной номинации.

«Я много говорил с Льюисом о том, что значит находиться внутри машины, что значит быть этим человеком. Это сильно повлияло на характер музыкального облика картины. В этом сочетаются опасность и невероятная элегантность. Одна из моих задач — сделать так, чтобы в кино звук создавал ощущение настоящей гонки, ведь важно не только то, что вы видите, но и то, что вы слышите», — сказал Циммер на YouTube-канале Apple TV.

