Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ханс Циммер рассказал, как Льюис Хэмилтон помог ему создать музыку к фильму F1

Ханс Циммер рассказал, как Льюис Хэмилтон помог ему создать музыку к фильму F1
Комментарии

Оскароносный композитор Ханс Циммер, написавший саундтрек к фильму F1, рассказал о работе над картиной и о том, какую роль в формировании характера музыкального сопровождения сыграл семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Музыка к фильму была номинирована на «Золотой глобус» — 2026 в категории «Лучший оригинальный саундтрек», а также вошла в шорт-лист премии «Оскар» в аналогичной номинации.

«Я много говорил с Льюисом о том, что значит находиться внутри машины, что значит быть этим человеком. Это сильно повлияло на характер музыкального облика картины. В этом сочетаются опасность и невероятная элегантность. Одна из моих задач — сделать так, чтобы в кино звук создавал ощущение настоящей гонки, ведь важно не только то, что вы видите, но и то, что вы слышите», — сказал Циммер на YouTube-канале Apple TV.

Материалы по теме
Итоги бинго по сезону Формулы-1: не сыграло четыре пункта. С половинкой
Итоги бинго по сезону Формулы-1: не сыграло четыре пункта. С половинкой

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android