Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко категорично ответил, было ли увольнение Хорнера его личной победой

Хельмут Марко категорично ответил, было ли увольнение Хорнера его личной победой
Комментарии

Бывший советник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту немец Хельмут Марко категорично ответил, было ли увольнение британца Кристиана Хорнера с поста руководителя австрийского коллектива его личной победой.

«Нет. Нам нужно было действовать, потому что результаты на трассе ухудшались», — приводит слова Марко портал ESPN.

Марко 82 года. Хельмут работал в «Ред Булл» с 2005 года. Более 20 лет специалист курировал молодёжную программу поддержки пилотов «Ред Булл», влиял на определение составов основной и дочерней команд.

Кристиан также стал работать в австрийском коллективе с 2005 года. Является командором Ордена Британской империи.

Материалы по теме
Минцлафф — об увольнении Хорнера: это непростое решение, но мы приняли его не впопыхах
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android