Хельмут Марко категорично ответил, было ли увольнение Хорнера его личной победой

Бывший советник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту немец Хельмут Марко категорично ответил, было ли увольнение британца Кристиана Хорнера с поста руководителя австрийского коллектива его личной победой.

«Нет. Нам нужно было действовать, потому что результаты на трассе ухудшались», — приводит слова Марко портал ESPN.

Марко 82 года. Хельмут работал в «Ред Булл» с 2005 года. Более 20 лет специалист курировал молодёжную программу поддержки пилотов «Ред Булл», влиял на определение составов основной и дочерней команд.

Кристиан также стал работать в австрийском коллективе с 2005 года. Является командором Ордена Британской империи.