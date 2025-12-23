«Настоящий хаос». Гэри Андерсон указал, что нужно изменить в Формуле-1

Бывший технический директор ряда команд Формулы-1 Гэри Андерсон заявил, что действующие правила по тормозным воздуховодам в автомобилях Формулы-1 чрезвычайно сложны и неэффективны.

«По моему мнению, новые правила должны были затронуть подход к шинам — автомобили стоило сделать уже, короче и легче. Если снять колесо с одной из этих машин, вы почти ничего не увидите. Тормоза полностью закрыты, а тормозные воздуховоды имеют трёхслойную конструкцию. На автомобилях много лишних элементов, которые можно убрать, чтобы снизить вес и дать командам больше свободы в настройках.

Задний тормозной канал сейчас представляет собой настоящий хаос, который создаёт прижимную силу и вихри. Можно полностью убрать эти элементы, оставить только отверстие для охлаждения тормозов. То же самое касается передних воздуховодов. Регламент довёл команды до такого уровня сложности, что приходится делать всё именно так», — сказал Андерсон в подкасте The Race F1 Tech Show.

