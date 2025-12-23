«Отец новичков». Антонелли выразил благодарность Ферстаппену за помощь в Ф-1

19-летний пилот немецкой команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли выразил благодарность четырёхкратному чемпиону Формулы-1 нидерландцу Максу Ферстаппену за помощь и поддержку, которую тот оказывал ему по ходу сезона, в частности после травли, начавшейся по итогам Гран-при Катара.

«Да, он предложил мне свою поддержку. Думаю, Макс очень сильно помогал всем новичкам. Как его там называют? Отец новичков. Но это было здорово. Льюис Хэмилтон тоже. Честно говоря, все, кажется, были рады тому, что на стартовой решётке было так много новичков. Хотя, конечно, они по-своему выражали свою поддержку», — приводит слова Антонелли портал F1i.