Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Отец новичков». Антонелли выразил благодарность Ферстаппену за помощь в Ф-1

«Отец новичков». Антонелли выразил благодарность Ферстаппену за помощь в Ф-1
Комментарии

19-летний пилот немецкой команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли выразил благодарность четырёхкратному чемпиону Формулы-1 нидерландцу Максу Ферстаппену за помощь и поддержку, которую тот оказывал ему по ходу сезона, в частности после травли, начавшейся по итогам Гран-при Катара.

«Да, он предложил мне свою поддержку. Думаю, Макс очень сильно помогал всем новичкам. Как его там называют? Отец новичков. Но это было здорово. Льюис Хэмилтон тоже. Честно говоря, все, кажется, были рады тому, что на стартовой решётке было так много новичков. Хотя, конечно, они по-своему выражали свою поддержку», — приводит слова Антонелли портал F1i.

Материалы по теме
Патрезе оценил дебютный сезон Антонелли в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android