Прост указал, в чём Ферстаппен превосходит Норриса

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост поделился мнением о выступлениях Ландо Норриса («Макларен») и Макса Ферстаппена («Ред Булл») в завершившемся сезоне.

«Макс и его команда действовали самостоятельно. Их главный соперник, «Макларен», делил большинство побед между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри. Ландо не блистал в начале сезона, но затем сумел изменить ситуацию внутри команды. При этом, на мой взгляд, Норрис пока не обладает той же стойкостью, что и Ферстаппен. Будет интересно увидеть, каким Ландо станет в 2026 году», — приводит слова Проста издание Speedweek.

