Гонщик «Феррари» в WEC высказался о будущем Фернандо Алонсо

Гонщик «Феррари» в WEC высказался о будущем Фернандо Алонсо
Испанский гонщик, победитель «24 часов Ле-Мана» 2024 года в составе заводской команды «Феррари» Мигель Молина поделился мнением о будущем испанского ветерана Фернандо Алонсо, а также рассказал об интересе к гонкам на выносливость со стороны Макса Ферстаппена («Ред Булл») и Шарля Леклера («Феррари»).

«Продолжит ли Алонсо выступать в Формуле-1 или через несколько лет вернётся в WEC? Было бы здорово снова увидеть Фернандо в гонках на выносливость, соревноваться с ним — это очень крутой вызов. Недавно, на гала-вечере ФИА, Шарль Леклер подошёл к нам поговорить и упомянул, что хочет выступить в Ле-Мане. И Макс Ферстаппен тоже об этом говорил. Мы будем очень рады видеть их всех. Надеюсь, это произойдёт», — приводит слова Молины Sport.es.

10 лучших пилотов сезона Формулы-1. Чемпион даже не в топ-3
10 лучших пилотов сезона Формулы-1. Чемпион даже не в топ-3

Хюлькенберг подарил Алонсо трость в Абу-Даби:

