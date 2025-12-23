Джордж Расселл: для меня финишировать вторым или 20-м в Ф-1 — это одно и то же

27-летний пилот немецкого коллектива «Мерседес» британец Джордж Расселл рассказал о своём отношении к собственным результатам в гонках.

«Для меня финишировать вторым или 20-м в чемпионате — это, честно говоря, почти то же самое. Ты не побеждаешь, и это тоже для меня урок, особенно после «Уильямса», когда я каждые выходные оказывался в хвосте. Это было очень неприятно, но сейчас, когда нахожусь в таком положении, всё ещё не борюсь за чемпионство, это не сильно отличается, если так можно выразиться. Ты либо борешься за чемпионство, либо нет. И в последнем случае никто никогда не хочет бороться за второе место», — приводит слова Расселла портал Autosport.