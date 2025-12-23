«При всём уважении к Норрису». Ален Прост указал на прогресс Макса Ферстаппена

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост проанализировал итоги сезона-2025, отметив выдающееся выступление Макса Ферстаппена и прогресс Оскара Пиастри в составе «Макларена». Легендарный француз подчеркнул лидерские качества пилота «Ред Булл» и его умение справляться с трудностями в ключевые моменты чемпионата.

«Интересно следить за Пиастри: в «Макларене» он претендует на лидерство и должен это подтвердить. В 2025 году ему это почти удалось. При этом мы не должны забывать, что Ландо — англичанин. С новым регламентом всё немного изменится.

В моём представлении Макс Ферстаппен в 2025 году был на голову выше своих соперников при всём уважении к Норрису. Кто в августе мог ожидать такого камбэка, когда Макс отставал на 104 очка от тогдашнего лидера Пиастри? В 2025 году Макс сделал ещё один шаг в развитии своей карьеры — он вывел команду из трудной ситуации обратно на нужный курс и проявил себя как настоящий лидер. А то, как много для него значит команда, стало ясно по его эмоциям после финала чемпионата мира», – приводит слова Проста Speedweek.

Ферстаппен получил награду за наибольшее количество поулов: