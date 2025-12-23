Скидки
Антонелли оценил опыт работы в «Мерседесе» в паре с Джорджем Расселлом

19-летний пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли поделился мнением о работе в паре с 27-летним пилотом немецкого коллектива британца Джорджем Расселлом.

«Были моменты, когда я понимал, что слишком усердствую или недостаточно усердно проявляю себя благодаря сравнению себя с Джорджем. Искренне верю, что Расселл является одним из сильнейших гонщиков на стартовой решётке, он доказывал это много раз. Джордж провёл отличный сезон, это очень помогло мне понять, где можно изменить ситуацию, например, в использовании шин, это помогло мне продвинуться дальше. Мне действительно понравилось работать бок о бок с ним. В целом в команде хорошая динамика, здоровая конкуренция», — приводит слова Антонелли портал Autosport.

Комментарии
