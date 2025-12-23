«Задаёт уровень для остальных». Стоффель Вандорн оценил прогресс «Макларена»

Бывший пилот «Макларена» Стоффель Вандорн высказался о прогрессе британской команды. Как считает бельгиец, за последние сезоны команда сделала огромный шаг вперёд и сейчас является ориентиром для соперников.

«С тех пор они добились колоссального прогресса. Когда я выступал за «Макларен» несколько лет назад, это, пожалуй, были худшие годы команды — мы находились в определённой кризисной фазе. Прогресс, которого они добились с того времени, и та стабильность, которой команда располагает сейчас, выглядят очень впечатляюще. Думаю, сегодня внутри коллектива гораздо больше порядка. Они действительно понимают, как нужно работать с этими болидами. Сегодня «Макларен» задаёт уровень для остальных команд», — приводит слова Вандорна Racingnews365.

