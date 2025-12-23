Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Задаёт уровень для остальных». Стоффель Вандорн оценил прогресс «Макларена»

«Задаёт уровень для остальных». Стоффель Вандорн оценил прогресс «Макларена»
Комментарии

Бывший пилот «Макларена» Стоффель Вандорн высказался о прогрессе британской команды. Как считает бельгиец, за последние сезоны команда сделала огромный шаг вперёд и сейчас является ориентиром для соперников.

«С тех пор они добились колоссального прогресса. Когда я выступал за «Макларен» несколько лет назад, это, пожалуй, были худшие годы команды — мы находились в определённой кризисной фазе. Прогресс, которого они добились с того времени, и та стабильность, которой команда располагает сейчас, выглядят очень впечатляюще. Думаю, сегодня внутри коллектива гораздо больше порядка. Они действительно понимают, как нужно работать с этими болидами. Сегодня «Макларен» задаёт уровень для остальных команд», — приводит слова Вандорна Racingnews365.

Материалы по теме
«При всём уважении к Норрису». Ален Прост указал на прогресс Макса Ферстаппена

Норрис впервые посетил базу «Макларена» в качестве чемпиона мира:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android