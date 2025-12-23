Скидки
Три команды Ф-1 потребовали ответа ФИА из-за моторов «Мерседеса» и «Ред Булл» — The Race

«Феррари», «Ауди» и «Астон Мартин/Хонда» направили совместное письмо в Международную автомобильную федерацию (ФИА) с просьбой разъяснить спорные моменты регламента Формулы-1 на 2026 год, связанные с лимитом степени сжатия топлива. Об этом информирует The Race.

Поводом стало предположение, что «Мерседес» и «Ред Булл» нашли способ интерпретации правил, позволяющий получать преимущество за счёт особенностей проверки двигателей при статических условиях. По оценкам источников, потенциальная выгода может достигать нескольких десятых секунды с круга.

В ФИА ранее заявили, что действующие процедуры измерения соответствуют регламенту. При этом не исключается, что вопрос может стать предметом дальнейших обсуждений или даже протестов уже на старте сезона-2026.

