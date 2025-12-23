В «Мерседесе» держали ФИА в курсе по вопросу разработки мотора — The Race

Руководство немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» информировало Международную федерацию автоспорта (ФИА) на протяжении всего процесса разработки двигателя на сезон-2026. Об этом сообщает The Race.

Таким образом, можно утверждать, что команда не стремилась что-то скрыть. В «Мерседесе» были уверены, что их интерпретация правил соответствует требованиям ФИА, поэтому коллектив продолжил заниматься разработкой мотора.

Ранее появилась информация, что «Феррари», «Ауди» и «Астон Мартин/Хонда» направили совместное письмо в Международную автомобильную федерацию (ФИА) с просьбой разъяснить спорные моменты регламента Формулы-1 на 2026 год, связанные с лимитом степени сжатия топлива.