Вильнёв объяснил, почему Хаджар может добиться успеха в «Ред Булл»

Чемпион мира 1997 года, ныне эксперт Жак Вильнёв высказался о новобранце команды «Ред Булл», французском гонщике Исаке Хаджаре.

«Хаджар в 2025 году был нестабилен. Иногда он проводил просто безумные гонки. Сейчас это в стиле «Ред Булл». Он вёл очень агрессивную борьбу. Некоторые гонки были просто сумасшедшими. Имею в виду, что некоторые гонки вызывали вопрос: «Ух ты, как ему это удалось?»

В некоторых гонках он был позади Лоусона. И это был только первый его сезон. Если Исак сохранит набранный ход, он в идеальной команде. В «Ред Булл» такой настрой работает хорошо», — приводит слова Вильнёва F1i.