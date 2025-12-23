Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вильнёв объяснил, почему Хаджар может добиться успеха в «Ред Булл»

Вильнёв объяснил, почему Хаджар может добиться успеха в «Ред Булл»
Комментарии

Чемпион мира 1997 года, ныне эксперт Жак Вильнёв высказался о новобранце команды «Ред Булл», французском гонщике Исаке Хаджаре.

«Хаджар в 2025 году был нестабилен. Иногда он проводил просто безумные гонки. Сейчас это в стиле «Ред Булл». Он вёл очень агрессивную борьбу. Некоторые гонки были просто сумасшедшими. Имею в виду, что некоторые гонки вызывали вопрос: «Ух ты, как ему это удалось?»

В некоторых гонках он был позади Лоусона. И это был только первый его сезон. Если Исак сохранит набранный ход, он в идеальной команде. В «Ред Булл» такой настрой работает хорошо», — приводит слова Вильнёва F1i.

Материалы по теме
Новая ошибка «Ред Булл». Почему «быки» отправили в Ф-1 не того молодого гонщика
Новая ошибка «Ред Булл». Почему «быки» отправили в Ф-1 не того молодого гонщика
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android