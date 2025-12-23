В «Мерседесе» напомнили о годовщине возвращения Михаэля Шумахера в Формулу-1

Команда Формулы-1 «Мерседес» вспомнила, что ровно 16 лет назад именно в этот день, 23 декабря, семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер объявил о возвращении в чемпионат мира в составе немецкого коллектива.

«Особый день в нашей истории, когда Михаэль вернулся в семью «Мерседеса», — написала пресс-служба немецкой команды в социальных сетях.

Напомним, в 2010 году Михаэль вернулся в пелотон после трёхлетнего перерыва. В составе «Мерседеса» Михаэль провёл три сезона, лучшим результатом за это время для семикратного чемиона мира стало третье место на Гран-при Европы 2012 года.

Шумахер на горнолыжном курорте в швейцарских Альпах в 2013 году стал жертвой трагического стечения обстоятельств и получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, из-за которой долгие годы не может восстановиться.