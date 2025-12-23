Скидки
Антонелли: не умею стирать, убираться и готовить

Антонелли: не умею стирать, убираться и готовить
Комментарии

Итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли высказался о своей несамостоятельности в ведении домашних дел.

«Это ужас. Нужно учиться, потому что скоро я начну жить самостоятельно, но не умею стирать, убираться и готовить. Надеюсь, мама всё равно будет приходить мне помогать, потому что у меня нет никакого опыта в ведении домашних дел. Люди говорят, что я очень зрелый для своего возраста, но в этом плане предстоит многому научиться», — приводит слова Андреа Кими Антонелли La Gazetta dello Sport.

Напомним, Антонелли дебютировал в Формуле-1 в 2025 году. По итогам сезона итальянец занял седьмое место в чемпионате.

Комментарии
