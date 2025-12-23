Скидки
«Шумит, неплохо». Ферстаппен оценил звук нового мотора Формулы-1

Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о звуке новой силовой установки, которая будет использоваться в сезоне-2026 Формулы-1.

«Слышал новый мотор. Шумит. Звук очень хороший. Конечно, пока это было на испытательном стенде, но звук очень резкий. Вряд ли при разработке двигателя об этом думали, но звук очень хороший. Это не V10, но неплохо», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

Как сообщалось ранее, «Мерседес» и «Ред Булл» нашли способ интерпретации правил, позволяющий получать преимущество за счёт особенностей проверки двигателей при статических условиях. По оценкам источников, потенциальная выгода может достигать нескольких десятых секунды с круга.

