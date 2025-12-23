Тайный Санта в Ф-1: Леклер подарил Расселлу фото с обгоном за пределами трассы

На официальном YouTube-канале Формулы-1 вышел ежегодный традиционный выпуск, посвящённый «Тайному Санте», в котором пилоты дарят подарки друг другу.

Среди интересных подарков в 2025 году выделяется презент двукратному чемпиону Формулы-1 Фернандо Алонсо — пилоту «Астон Мартин» была подарена трость с намёком на возраст испанца. Автором подарка стал гонщик команды «Кик-Заубер» Нико Хюлькенберг.

Ещё один любопытный подарок получил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл — гонщик «Феррари» Шарль Леклер подерил ему фотографию в рамке, на которой запечатлён обгон монегаском британца за пределами трассы на Гран-при Нидерландов. Расселл довольно эмоционально отреагировал на этот презент:

«Ох, гадко-гадко! Так мило с его стороны. Нелегальный обгон, вынося других с трассы… Повешу ли я это у себя в гостиной? У меня нет слов! Может быть, подарю ему другое фото, где Кими через несколько кругов выбивает его из гонки», — сказал Джордж.

Не менее любопытный подарок получил Леклер — француз Пьер Гасли из «Альпин» подарил ему книгу «Как быть хорошим мужем». Напомним, Леклер сделал предложение своей девушке в ноябре 2025 года.