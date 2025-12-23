Скидки
Авто Новости

Ферстаппен рассказал, почему не сдержал обещание оплатить всем пилотам ужин в Абу-Даби

Ферстаппен рассказал, почему не сдержал обещание оплатить всем пилотам ужин в Абу-Даби
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился подробностями того, кто оплачивал счёт на традиционном ежегодном ужине пилотов в Абу-Даби.

«В прошлом году Валттери Боттас сделал очень приятный жест и взял расходы на себя. Пилоты шутили, что в 2025 году будет моя очередь, и я ответил согласием. Сидел в конце стола, который был дальше всего от входа в зал, мы почти весь вечер общались, веселились. Затем настал момент, когда кто-то уже засобирался уходить, тут выяснилось, что Пьер Гасли уже за всё заплатил.

В это время пил свой джин-тоник в другом конце зала. Но в следующем году ещё до ужина скажу всем, чтобы они отдали счёт мне. Я обычно очень щедр в таких случаях. Уверен, в следующем году мы снова устроим такой ужин», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

