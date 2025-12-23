«Дядя Джи на службе». Расселл поделился фотографиями с племянницей

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл опубликовал на своей странице в социальных сетях новые фотографии, на которых он предстал вместе со своей племянницей на отдыхе.

«Дядя Джи на службе», — подписал фотографии Джордж Расселл.

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Напомним, в минувшем сезоне Расселл повторил лучший результат в карьере, став четвёртым в личном зачёте пилотов. Британец дважды становился победителем Гран-при, выиграв гонки в Канаде и Сингапуре.

Чемпионом мира по итогам сезона стал сотечественник Расселла, пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Ранее Расселл заявил, что хотел бы выступить вместе с Максом Ферстаппеном в одной команде.