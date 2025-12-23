Антонелли: во время сложного периода я часто плакал

Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли признался в эмоциональной реакции на неудачный период в сезоне-2025.

«Плачут ли в Формуле-1? Я плачу. Во время сложного периода часто плакал. Было очень сложно, особенно психологически, поскольку начал сомневаться в себе. Формула-1 — это мечта всей моей жизни, ради этого я упорно трудился, после отличного старта сезона начал чувствовать, что всё идёт не по плану. Это было сложно. Кроме того, мне не хватало выдержки и ясности мышления, которые присущи более зрелым гонщикам», — приводит слова Антонелли La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Антонелли дебютировал в Формуле-1 в 2025 году. По итогам сезона итальянец занял седьмое место в чемпионате.