Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли: во время сложного периода я часто плакал

Антонелли: во время сложного периода я часто плакал
Комментарии

Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли признался в эмоциональной реакции на неудачный период в сезоне-2025.

«Плачут ли в Формуле-1? Я плачу. Во время сложного периода часто плакал. Было очень сложно, особенно психологически, поскольку начал сомневаться в себе. Формула-1 — это мечта всей моей жизни, ради этого я упорно трудился, после отличного старта сезона начал чувствовать, что всё идёт не по плану. Это было сложно. Кроме того, мне не хватало выдержки и ясности мышления, которые присущи более зрелым гонщикам», — приводит слова Антонелли La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Антонелли дебютировал в Формуле-1 в 2025 году. По итогам сезона итальянец занял седьмое место в чемпионате.

Материалы по теме
Хэмилтон так и не овладел машиной, Антонелли завалил концовку. Оценки за ГП Абу-Даби
Хэмилтон так и не овладел машиной, Антонелли завалил концовку. Оценки за ГП Абу-Даби
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android