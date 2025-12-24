Скидки
Болид «Макларен» Райкконена и Култхарда от Ньюи выставят на аукцион за € 1,4 млн

Болид «Макларен» Райкконена и Култхарда от Ньюи выставят на аукцион за € 1,4 млн
Болид «Макларен» MP4-17A, на котором выступали Кими Райкконен и Дэвид Култхард, будет продан на аукционе RM Sotheby's в Париже в 2026 году. Об этом информирует Motorsport. Шасси под номером 06, спроектированное под руководством легендарного Эдриана Ньюи, оценивается в сумму от € 1 млн до € 1,4 млн.

Машина в ливрее West участвовала в 12 Гран-при и принесла команде пять подиумов. Именно на этом болиде в 2002 году Райкконен дебютировал в составе «Макларена», заняв третье место на Гран-при Европы. В 2003 году с обновлённой версией этого же шасси Култхард одержал свою 13-ю и последнюю победу в карьере на Гран-при Австралии. Автомобиль сохранил оригинальный 3-литровый двигатель Mercedes-Benz V10, однако для возвращения на трассу ему потребуется полная техническая реставрация.

