«Я так считаю». Джордж Расселл назвал сезон-2025 своим лучшим в карьере в Ф-1

27-летний пилот немецкого коллектива «Мерседес» британец Джордж Расселл назвал сезон-2025 своим лучшим за карьеру в «Королевских гонках».

«Да, я считаю сезон-2025 своим лучшим в рамках карьеры в Формуле-1. Определённо он стал самым стабильным с точки зрения выступлений, эмоционального состояния и количества ошибок. Так что да, в целом всё было хорошо», — приводит слова Расселла портал PlanetF1.

Напомним, британский гонщик завершил сезон-2025 на четвёртом месте в личном зачёте пилотов Ф-1, заработав за год 319 очков. В составе немецкого коллектива Джордж выступает с сезона 2022 года, заменив Валттери Боттаса.

