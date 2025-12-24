Скидки
«Хотел проверить свои силы». Расселл вспомнил о работе в качестве напарника Хэмилтона

Комментарии

27-летний пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл рассказал, что, будучи напарником семикратного чемпиона Ф-1 соотечественника Льюиса Хэмилтона в немецком коллективе, ему захотелось проверить собственные силы во время выступлений с ним.

«Именно во время работы с Льюисом я почувствовал, что хочу проверить свои силы, посмотреть, есть ли у меня ещё что-то в запасе, выйти за пределы своих возможностей и посмотреть, что получится. Поскольку в 2023 году меня не устраивала просто борьба за подиумы. Я хотел раздвигать границы возможного, стремиться к впечатляющему результату, а не просто довольствоваться подиумом или четвёртым местом. Это в какой-то степени мне аукнулось. Поэтому в этом сезоне я немного сбавил обороты. И это, в свою очередь, вероятно, помогло мне добиться лучших результатов», — приводит слова Расселла портал PlanetF1.

