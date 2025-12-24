Жак Вильнёв — о главном разочаровании Ферстаппена в 2025-м: это стоило ему слишком дорого

Чемпион мира 1997 года, а ныне эксперт Жак Вильнёв поделился мнением об итогах сезона для пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Канадец отметил, что в ходе чемпионата были критические моменты, которые лишили гонщика возможности добиться большего.

«Есть доля разочарования, но в середине сезона он даже не думал, что будет участвовать в борьбе за титул. Так что сама возможность побороться стала для него бонусом, своего рода подарком на Рождество. Думаю, больше всего он будет раздосадован из-за виртуального сейфти-кара в Мексике — это стоило ему слишком дорого», — приводит слова Вильнёва Poker Scout.

Главные новости дня: