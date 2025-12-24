Джордж Расселл оценил опыт совместной работы с новичком Ф-1 Антонелли в «Мерседесе»

27-летний пилот немецкого коллектива «Мерседес» британец Джордж Расселл поделился впечатлением о совместной работе с 19-летним пилотом немецкой команды итальянцем Андреа Кими Антонелли.

«Мне всегда интересно работать с новым товарищем по команде просто для того, чтобы посмотреть, как он подходит к делам. Антонелли, очевидно, молодой парень с огромным запасом энергии. И это очень приятно видеть. Он оказывает очень позитивное влияние на членов команды, что замечательно.

Но, очевидно, в нашем спорте всё всегда сводится к тому, чего ты добиваешься на трассе. А Антонелли определённо продемонстрировал признаки реальной скорости. Поэтому я уверен, что в следующем году он продолжит прогрессировать», — приводит слова Расселла портал PlanetF1.