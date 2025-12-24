Скидки
Жак Вильнёв — о Ферстаппене: в одном ряду с Сенной, Простом и Мэнселлом

Чемпион мира 1997 года, а ныне эксперт Жак Вильнёв выразил восхищение профессионализмом пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Канадец подчеркнул, что характер и самоотдача нидерландца позволяют ставить его в один ряд с самыми выдающимися гонщиками в истории Формулы-1.

«Макс доказал, почему он является одним из величайших гонщиков в этом спорте и находится в одном ряду с Сенной, Простом, Мэнселлом и другими легендами прошлого. Он просто не останавливается. Он неумолим. Макс — настоящий и страстный гонщик, именно таким и должен быть чемпион», — приводит слова Вильнёва PokerScout.

