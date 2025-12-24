Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер назвал самую сильную черту брата Михаэля как гонщика

Ральф Шумахер назвал самую сильную черту брата Михаэля как гонщика
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о своём брате Михаэле. Ральф отметил способность семикратного чемпиона «Королевских гонок» работать с командой и сохранять хладнокровие.

«Самая сильная черта Михаэля? Я постоянно считал, что его главной силой была способность выступать под давлением и быть быстрее напарников по команде. Умение выжимать максимум из машины и из коллектива, работать вместе ради общей цели — это то, о чём мы часто говорим», — сказал Ральф в подкасте Backstage Boxengasse.

Недавно в «Мерседесе» напомнили о годовщине возвращения Михаэля в Формулу-1.

Материалы по теме
В «Мерседесе» напомнили о годовщине возвращения Михаэля Шумахера в Формулу-1

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android