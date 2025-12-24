Ральф Шумахер назвал самую сильную черту брата Михаэля как гонщика

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о своём брате Михаэле. Ральф отметил способность семикратного чемпиона «Королевских гонок» работать с командой и сохранять хладнокровие.

«Самая сильная черта Михаэля? Я постоянно считал, что его главной силой была способность выступать под давлением и быть быстрее напарников по команде. Умение выжимать максимум из машины и из коллектива, работать вместе ради общей цели — это то, о чём мы часто говорим», — сказал Ральф в подкасте Backstage Boxengasse.

Недавно в «Мерседесе» напомнили о годовщине возвращения Михаэля в Формулу-1.

Материалы по теме В «Мерседесе» напомнили о годовщине возвращения Михаэля Шумахера в Формулу-1

Главные новости дня: