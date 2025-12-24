Лиам Лоусон помог собрать более $ 50 тыс. для помощи больным раком

23 декабря на трассе в Кромвеле (Новая Зеландия) пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон принял участие в заездах на суперкарах Aston Martin Vulcan и Porsche GT3 вместе со всеми участниками благотворительного аукциона, посвящённого сбору средств на помощь больным раком груди. Об этом информирует портал RNZ.

Благодаря заездам с Лоусоном на суперкарах было собрано более $ 50 тыс., которые пожертвовали все изъявившие желание проехать вместе с Лиамом небольшой участок трассы.

«Я не могу поверить в то, сколько людей здесь было и сколько денег было собрано на борьбу с раком груди», — приводит слова Лоусона портал RNZ