Ральф Шумахер указал, что общего между его братом Михаэлем и Ферстаппеном

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер сравнил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена со своим братом Михаэлем. Ральф отметил уникальную способность обоих гонщиков работать с командой и сохранять хладнокровие.

«Максу, очевидно, удалось добиться этого и развиться в данном направлении. Другие просто не могут делать это так же хорошо. Не хочу называть имён, чтобы снова не возникло проблем, но я бы сказал, что это определённо очень сильная черта их обоих. По крайней мере, по атмосфере в «Макларене» сейчас чувствуется небольшое трение между двумя пилотами и командой, тогда как эти двое способны гармонировать с коллективом идеально», — сказал Ральф в подкасте Backstage Boxengasse.

Ферстаппен получил награду за наибольшее количество поулов: