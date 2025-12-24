Антонелли категорично ответил, мечтает ли перейти в «Феррари»

19-летний пилот немецкой команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли категорично ответил, интересно ли ему в будущем перейти в команду «Феррари».

— Вы как итальянец мечтаете когда-нибудь сесть за руль болида «Феррари»?

— Для меня «Мерседес» значит всё: они поверили в меня и помогли мне вырасти. Я хочу побеждать вместе с ними, — приводит слова Антонелли издание La Gazetta dello Sport.

Напомним, в 2019 году Антонелли был объявлен участником юниорской команды «Мерседеса». Андреа Кими дебютировал в Формуле-1, приняв участие в сезоне-2024 в первой свободной тренировке на Гран-при Италии. В 2025 году Антонелли дебютировал в качестве основного гонщика, став напарником Джорджа Расселла.