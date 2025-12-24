«Росберг стал чемпионом и сразу ушёл». Жак Вильнёв высказался о Ландо Норрисе

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв порассуждал о том, как чемпионский титул может изменить жизнь пилота «Макларена» Ландо Норриса.

«Насколько изменится жизнь Ландо после чемпионства? Все люди разные. Достаточно взглянуть на Нико Росберга: он стал чемпионом, понял, что ненавидит гонки, и сразу ушёл. Всё зависит от человека. Некоторых гонщиков, таких как Макс Ферстаппен, титул просто запускает в стратосферу. Это делает их только лучше и более голодными до побед, потому что они настоящие, страстные гонщики. Кто знает, как это повлияет на Ландо. По его реакции было видно, что завоевание титула было для него невероятной, колоссальной целью», — приводит слова Вильнёва PokerScout.

