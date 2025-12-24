Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Росберг стал чемпионом и сразу ушёл». Жак Вильнёв высказался о Ландо Норрисе

«Росберг стал чемпионом и сразу ушёл». Жак Вильнёв высказался о Ландо Норрисе
Комментарии

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв порассуждал о том, как чемпионский титул может изменить жизнь пилота «Макларена» Ландо Норриса.

«Насколько изменится жизнь Ландо после чемпионства? Все люди разные. Достаточно взглянуть на Нико Росберга: он стал чемпионом, понял, что ненавидит гонки, и сразу ушёл. Всё зависит от человека. Некоторых гонщиков, таких как Макс Ферстаппен, титул просто запускает в стратосферу. Это делает их только лучше и более голодными до побед, потому что они настоящие, страстные гонщики. Кто знает, как это повлияет на Ландо. По его реакции было видно, что завоевание титула было для него невероятной, колоссальной целью», — приводит слова Вильнёва PokerScout.

Материалы по теме
Жак Вильнёв — о главном разочаровании Ферстаппена в 2025-м: это стоило ему слишком дорого

Пиастри подшутил над Норрисом во время церемонии награждения:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android