Антонелли: Ферстаппен — это выдающийся гонщик. Большая честь получать от него комплименты

19-летний пилот немецкой команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли лестно высказался в адрес четырёхкратного чемпиона Ф-1 нидерландца Макса Ферстаппена.

«Это большая честь [что Макс назвал меня талантливым]. В этом году у нас сложились прекрасные отношения, и он был наставником для всех нас, новичков. Я считаю его выдающимся гонщиком, и получить от него такие комплименты — это особенное событие. Самое приятное, что мы можем говорить о многих вещах, которые нам нравятся, помимо Формулы-1, например, о гонках GT, которые являются страстью для нас обоих», — приводит слова Антонелли издание La Gazzetta dello Sport.