Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли: Ферстаппен — это выдающийся гонщик. Большая честь получать от него комплименты

Антонелли: Ферстаппен — это выдающийся гонщик. Большая честь получать от него комплименты
Комментарии

19-летний пилот немецкой команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли лестно высказался в адрес четырёхкратного чемпиона Ф-1 нидерландца Макса Ферстаппена.

«Это большая честь [что Макс назвал меня талантливым]. В этом году у нас сложились прекрасные отношения, и он был наставником для всех нас, новичков. Я считаю его выдающимся гонщиком, и получить от него такие комплименты — это особенное событие. Самое приятное, что мы можем говорить о многих вещах, которые нам нравятся, помимо Формулы-1, например, о гонках GT, которые являются страстью для нас обоих», — приводит слова Антонелли издание La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android