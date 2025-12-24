Скидки
Никита Бедрин продолжит карьеру в GB3

19-летний российский гонщик Никита Бедрин перешёл в команду VRD Racing, за которую станет выступать в классе GB3 в сезоне-2026. Об этом информирует пресс-служба коллектива.

«Я очень рад присоединиться к VRD Racing и выступать за неё на чемпионате GB3 в сезоне-2026. После очень позитивных тестов, где мы показали высокую скорость как в мокрую, так и в сухую погоду, стало ясно, что у нас есть прочная основа для дальнейшего развития в предстоящем сезоне, и я уверен в нашем совместном потенциале.

В VRD отличная атмосфера и очень мотивированная команда. Я с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с ними. Мы все полностью сосредоточены на упорной работе и стремлении к наилучшим результатам на протяжении всего чемпионата», — приводит слова Бедрина пресс-служба коллектива.

