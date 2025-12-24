Антонелли поделился ожиданиями от сезона-2026 Ф-1

19-летний пилот немецкой команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.

«Существует большая неопределённость: знаем, в каком положении находится команда, но не можем знать, где находятся наши соперники. Я провожу много времени на заводе в Англии, в аэродинамической трубе и на симуляторе, чтобы следить за прогрессом болида. Здорово быть частью этого периода эволюции и создания нового проекта. Очень воодушевлён и с нетерпением жду [момента], чтобы увидеть, на каком уровне мы окажемся по сравнению с нашими соперниками», — приводит слова Антонелли издание La Gazzetta dello Sport.