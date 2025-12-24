Скидки
Новичок Ф-1 Антонелли ответил, что его поражает в теннисисте Яннике Синнере

Новичок Ф-1 Антонелли ответил, что его поражает в теннисисте Яннике Синнере
19-летний пилот немецкой команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли рассказал, что его поражает в четырёхкратном чемпионе турниров «Большого шлема», второй ракетке мира соотечественнике Яннике Синнере.

«Сила духа и самообладание в трудные моменты игры. Ему удаётся переломить ситуацию на корте, находя в себе смертоносную силу. Это то, что хотел бы иметь каждый спортсмен», — приводит слова Антонелли издание La Gazzetta dello Sport.

В сезоне-2025 Синнер одержал победу на Australian Open и Уимблдоне, выиграл Итоговый турнир АТР и «Мастерс» в Париже, а также соревнования в Вене и Пекине. Сохранить первое место в мировом рейтинге по итогам года итальянцу не удалось.

В 2019 году Антонелли был объявлен участником юниорской команды «Мерседеса». Андреа Кими дебютировал в Формуле-1, приняв участие в сезоне-2024 в первой свободной тренировке на Гран-при Италии. В 2025 году Антонелли стал основным гонщиком, напарником Джорджа Расселла.

