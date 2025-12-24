«Шок». Жак Вильнёв высказался об уходе из «Ред Булл» Хельмута Марко

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв дал комментарий относительно кадровых перестановок в руководстве «Ред Булл». Канадец отметил, что уход ключевых фигур связан не с внутренней борьбой за власть, как считалось многими экспертами, а с глобальным процессом смены поколений и ребрендингом команды после смерти Дитриха Матешица.

«Уход Хельмута Марко из «Ред Булл» стал большим шоком, потому что у всех нас было впечатление, что это борьба за власть между Хорнером и Марко. Но теперь они оба ушли. Значит, дело было вовсе не в подковёрных играх!

Вся команда просто проводит ребрендинг. С тех пор как Дитрих Матешиц скончался, было очевидно, со временем это будет новая команда. Старая гвардия рано или поздно должна была уйти», — приводит слова Вильнёва PokerScout.

